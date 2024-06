L’eurogol di Zaccagni salva l’Italia, la gioia incontenibile di Chiara Nasti (che aspetta la piccola Dea) – Il video

Ad andare in delirio – o per lo meno a tirare un gigantesco sospiro di sollievo – al gol al 97′ di Mattia Zaccagni è stata l’Italia intera certo. Croazia riacciuffata e qualificazione diretta agli ottavi di Euro 2024 assicurata. Ma c’era sicuramente una tifosa sul divano di casa che ha gioito più di tutti. È Chiara Nasti, influencer, imprenditrice e da un anno moglie di Zaccagni. I due hanno festeggiato proprio pochi giorni fa – a distanza – il loro primo anniversario di matrimonio. Che in dono alla coppia ha già portato un bimbo, il piccolo Thiago nato a novembre 2022. E a breve regalerà all’influencer e al centrocampista della Lazio un’altra gioia: a luglio è in arrivo la secondogenita, che dovrebbe chiamarsi Dea. Certo Zaccagni, così come i suoi compagni, non sarebbe tornato a casa col sorriso se il sogno degli Azzurri si fosse spezzato ai gironi, come appariva possibile fino al 97′ di Italia-Croazia. Poi il guizzo di papà Mattia ha cambiato tutto. E Chiara, da casa, non ha potuto contenere la gioia, anche con i suoi 2 milioni di follower. «Yeee amore mio», ha scritto semplicemente l’influencer, con tanto di bandierine dell’Italia, condividendo le immagini del gran gol del suo amato marito. L’avventura di Euro 2024 prosegue, mentre l’arrivo di Dea è dietro l’angolo.

