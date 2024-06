Euro 2024, l’Italia si gioca tutto con la Croazia: Spalletti cambia modulo e scommette sui gol di Retegui e Raspadori – Le formazioni

Sceglie il 3-5-2 Luciano Spalletti per l’ultima partita della fase a gironi degli Europei. Questa sera l’Italia se la dovrà vedere con la Croazia, che si contende con gli Azzurri l’agognato secondo posto del girone B. Il calcio di inizio allo Stadio di Lipsia sarà alle ore 21.00, con il match – decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale – che sarà trasmesso in contemporanea su Rai Uno e Sky. Al netto del modulo rivisitato, sono tre i cambi per cui ha optato Spalletti rispetto all’ultima (dimenticabile) partita contro la Spagna: Darmian in campo dal primo minuto, e davanti Retegui per Scamacca e Raspadori per Chiesa. Scommessa che pagherà? Questa sera il responso del campo.

Le formazioni al via della partita

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Retegui; Raspadori.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic; Kovacic; Sucic; Kramaric; Mario Pasalic.

In copertina: Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, durante un allenamento a Iserlohn, in Germania, 21 giugno 2024 (ANSA/Daniel Dal Zennaro)

