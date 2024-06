L’urlo di Caressa, la commozione del telecronista Rai, il salto di Chiellini: l’esultanza in diretta al gol di Zaccagni fa impazzire i social – I video

L’esultanza di due campioni Europei in carica in due studi televisivi diversi a migliaia di chilometri di distanza. L’urlo di Fabio Caressa su Sky che a molti ha ricordato quello sul 2-0 di Del Piero, sempre in Germania, 18 anni fa. E poi la voce che si spezza al telecronista della Rai mentre annuncia che l’Italia ha passato il girone e potrà giocare gli ottavi. Il gol di Mattia Zaccagni all’ultimo minuto disponibile della partita contro la Croazia ha fatto esultare gli italiani in tutto il mondo, una gioia trattenuta e poi esplosa proprio per la drammaticità dell’evento. Negli ultimi 90′ del girone, agli Azzurri bastava 1 punto per passare, ma si trovava sotto di un gol al termine di una partita scialba e confusa. Sappiamo tutti come è andata a finire e il giorno dopo i social network sono pieni dei video dei giornalisti e degli ex calciatori che hanno esultato in diretta al gol del centrocampista laziale: una gioia che contagiato i telecronisti di tutto il mondo, ma anche i tifosi non Europei che hanno contribuito a far circolare quei video e renderli virali.

