Fiorello sparisce dal mattino di Rai2, Serena Bortone ridimensionata. E Giletti in prima serata: l’indiscrezione sui palinsesti

Nuovo programma per Massimo Giletti, che dovrebbe andare in prima serata il lunedì. Cambierebbe giorno anche Report, secondo le anticipazioni del Corriere della Sera

La mattina su Rai2 per la prossima stagione televisiva non ci sarà più Fiorello ad animare «VivaRai2!» dal Foro Italico di Roma. Alla vigilia dell’approvazione dei palinsesti autunnali, che saranno presentati il 19 luglio, un’anticipazione del Corriere della Sera rivela che il programma dello showman sarà sostituito da un altro show, con un cast completamente rinnovato e un format a suo modo tutto nuovo. La scommessa del direttore del DayTime della Rai, Angelo Mellone, prevede un programma comunque dal vivo e che sarà trasmesso dalla stazione Roma Tiburtina. A condurlo ci sarà Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Il cast dovrebbe essere composto da una serie di intrattenitori che si esibiranno in luogo fisico. Addio quindi ai glass e al one man show, ma spazio quindi a un programma che vedrà anche il coinvolgimento del pubblico, impegnato in gare e competizioni giocose.

Il nuovo programma di Fiorello

Ma cosa ne sarà di Fiorello? Sul destino dello showman si erano inseguite diverse indiscrezioni, con l’ipotesi anche che potesse seguire Amadeus, passato sul Nove con Discovery per sperimentare nuovi programmi di intrattenimento. Ipotesi più volte smentita da Fiorello, che dopo la fine di «VivaRai2!» si era commosso ma senza dare alcun indizio sulle sue intenzioni future. Secondo il Corriere, lo showman potrebbe spostarsi in un’altra fascia oraria. Ancora una volta con orari «estremi», visto che le indiscrezioni parlano di un programma nella fascia notturna. Si tratterebbe di un progetto che prenderebbe spunto dal mitico «Indietro tutta», show fortunatissimo di Renzo Arbore che ha segnato la storia della televisione alla fine degli anni Ottanta.

Serena Bortone ridimensionata

Dopo il caso Scurati, Serena Bortone non andrà più in onda la domenica su Raitre, che passerà a Report in anticipo di un’ora rispetto all’inizio di Che tempo che fa di Fazio Fazio sul Nove. Secondo il Corriere, Bortone manterrà l’access time del sabato, ma il suo programma passerebbe ora sotto la direzione Intrattenimento di Mellone, visto che ormai i rapporti con il direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, si erano deteriorati. Bortone continuerà quindi a condurre il suo talk show, ma occupandosi meno di attualità e approfondimento, e più di divulgazione e intrattenimento.

Il nuovo programma di Massimo Giletti

Novità anche per Massimo Giletti, che dovrebbe condurre un programma tutto suo in prima serata il lunedì su Raitre. Slitta quindi Salvo Sottile, che passerà al venerdì con una versione più lunga di FarWest. Nuovo ingresso anche per Maria Latella, che farà il suo esordio in seconda serata il martedì sempre su Raitre.

