Questo video non mostra l’arrivo della fregata Gorshkov a Cuba nel 2024

Quattro navi da guerra russe hanno fatto visita all’Avana dal 12 al 17 giugno, come annunciato dal Ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez. La loro presenza ha riacceso i riflettori sui legami storici di amicizia tra Cuba e Russia. Un video che circola sui social media mostra l’arrivo della fregata Almirante Gorshkov, una delle navi russe, ma il video risulta decontestualizzato.

Un video diffuso su Facebook non mostra il recente arrivo della fregata russa Almirante Gorshkov a Cuba.

Sebbene quattro navi da guerra russe, inclusa la fregata Almirante Gorshkov, siano arrivate a Cuba il 12 giugno 2024 per uno scalo di cinque giorni, hanno lasciato l’isola il 17 giugno come previsto.

Il video in questione, già diffuso online da giugno 2019, non è relativo all’evento recente.

Il 13 giugno è stato condiviso su facebook un video accompagnato dal seguente testo:

La portaerei con missili ipersonici Zircon, la fregata Admiral Gorshkov, è arrivata presso le coste americane Nel porto di L’Avana è previsto anche l’arrivo del sottomarino nucleare Kazan, portatore di missili da crociera e ipersonici. Tanto per avere un’idea L’Avana dista 180 km dalle coste degli Stati Uniti. Se lo può fare la Nato in Ucraina lo può fare anche la Russia a Cuba. A proposito: Cuba è alleata della Russia.

Il filmato, accompagnato da una musica epica di guerra, mostra, in soli 27 secondi e da sei diverse angolazioni, il presunto attracco della nave russa all’Avana. Tuttavia, non si tratta dell’arrivo della fregata Admiral Gorshkov del 12 giugno scorso.

Il video risale al 2019 e corrisponde all’arrivo di altre navi russe a Cuba

Come precisato dai colleghi di Verificador, le immagini mostrano l’ingresso di tre navi russe nella capitale cubana nel 2019. La loro presenza era un segno di solidarietà con la nazione caraibica, in risposta al divieto imposto dagli Stati Uniti, venti giorni prima, di far attraccare le navi da crociera sull’isola. Il provvedimento, voluto dall’allora presidente Donald Trump, mirava a limitare il flusso di dollari verso il regime guidato da Miguel Díaz-Canel. Era la prima volta che navi russe facevano visita a Cuba dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica.

L’arrivo delle navi a Cuba il 12 giugno 2024

Tra il 12 e il 17 giugno 2024, un gruppo navale russo composto dalla fregata Admiral Gorshkov, dal sottomarino nucleare Kazan, dalla petroliera Pashin e dal rimorchiatore di salvataggio Nikolai Chiker ha effettivamente fatto tappa a Cuba. La loro presenza, seppur breve, ha acceso i riflettori sulla scena geopolitica caraibica, sollevando interrogativi e alimentando diverse interpretazioni. Il video del 12 giugno che documenta l’arrivo del sottomarino nucleare russo Kazan nel porto cubano è disponibile qui.

Gli Stati Uniti, pur monitorando la situazione con attenzione, hanno mantenuto una postura ufficiale pacata. La portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha infatti dichiarato che la visita “non era una sorpresa” e non rappresentava una minaccia per la sicurezza americana. Un’opinione condivisa anche da alcuni analisti che vedono la mossa come una risposta russa alle recenti esercitazioni militari NATO condotte nella regione baltica. Tuttavia, altri osservatori hanno espresso maggiore preoccupazione, sottolineando la presenza per la prima volta di un sottomarino a propulsione nucleare tra le navi russe giunte a Cuba.

Il video circolato su Facebook non mostra il recente arrivo della fregata russa Almirante Gorshkov nella capitale cubana. In realtà, circola sul web dal giugno 2019 e mostra l’arrivo di tre navi russe a Cuba, giunte in segno di solidarietà, in risposta a un provvedimento dell’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, volto a interrompere il turismo dei cittadini statunitensi verso l’isola caraibica.

