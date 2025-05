Michelle Obama non ha ammesso di essere un «uomo nero»

Il video è stato tagliato ad arte omettendo il reale contesto del suo intervento

Secondo i sostenitori della teoria del complotto sul sesso di Michelle Obama, l’ex first lady si sarebbe lasciata sfuggire, durante un’ntervista, di essere in realtà un «uomo nero» («black man»). In realtà, si tratta di un video deliberatamente tagliato ad arte, diffuso per alimentare falsità sul suo conto e contro l’ex Presidente Obama.

Il video viene così condiviso:

Nel video viene mostrato il sottotitolo «That warms my heart, as a black man» attribuito a Michelle Obama. La frase è decontestualizzata, e il video è stato montato in modo ingannevole per farle attribuire una dichiarazione mai pronunciata riguardo al proprio sesso.

Il contenuto originale, estratto in malafede dal podcast IMO, dimostra chiaramente che Michelle Obama stava introducendo il suo ospite, Marlon Wayans, descritto appunto come un uomo nero che cresce un figlio transgender. Ecco la trascrizione completa:

Well, speaking of parenting, I wanted to talk, Marlon, a bit about, you know… just so proud of how you are being a role model for dealing with a child that’s transgender. And that’s, you know, that warms my heart, particularly as a Black man, would you care to share that journey?