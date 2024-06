Matthew Perry, le indagini sulla morte vicine alla svolta. I sospetti sui pusher e gli attori di Hollywood: «Presto i nomi degli indagati»

Più persone potrebbero essere accusate per la morte dell’attore e star di Friends Matthew Perry. È quanto rivelato da una fonte investigativa delle forze dell’ordine nell’ambito delle indagini sul decesso dell’attore di Friends, citata in via esclusiva da People. Indagini che dovrebbero, inoltre, essere «vicine a una conclusione». L’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti dovrà poi decidere se sporgere denuncia o meno contro queste presunte persone coinvolte. L’ex star di Friends è stata trovata senza vita lo scorso 28 ottobre all’età di 54 anni nella vasca idromassaggio di casa sua a Pacific Palisades, Los Angeles. Lo scorso mese, è emerso che la ketamina ha giocato un ruolo centrale nella morte dell’attore. Il dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) e la Drug Enforcement Administration (DEA) ha quindi avviato un’indagine congiunta per tentare di individuare chi possa aver prescritto la ketamina a Perry.

Gli interrogatori

L’attore faceva uso di ketamina per affrontare la depressione e l’ansia di cui soffriva da anni. Tuttavia, a seguito dell’autopsia, il medico legale ha chiarito che la dose rivelatasi micidiale non era quella prescritta dal trattamento medico. A contribuire al decesso di Perry, secondo il medico legale, sono stati anche gli effetti della buprenorfina, un oppioide antidolorifico, la malattia coronarica e il successivo annegamento in vasca. Nelle scorse settimane, Tmz ha inoltre riferito che alcuni personaggi chiave di Hollywood sono stati interrogati, perché in possesso di informazioni utili che potrebbero portare al fornitore della sostanza. Si tratta di persone note per aver avuto «una storia di uso o abuso di droga». Non è escluso, quindi, che dagli interrogatori possano essere emersi i nomi dei sospettati che hanno fornito la sostanza all’attore portandolo alla morte. Ma il sospetto è che amici attori di Perry possano avergli indicato chi contattare, finendo così nel mirino degli inquirenti.

Leggi anche: