Bastano 16 anni per Sanremo Giovani, le novità di Carlo Conti sulle «Nuove proposte»: le date della gara e cosa dice il nuovo regolamento

Oltre ad essere più snello e rapido come annunciato da Carlo Conti, nel prossimo Sanremo Giovani si riduce anche l’età di partecipazione, che sarà aperta ai giovani tra i 16 e i 26 anni. Lo scorso anno, invece, il range per poter prendervi parte era 16-29 anni. Il concorso vedrà cinque serate su Rai2: quattro di sfide tra artisti (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre) e una semifinale il 10 dicembre, in cui si passerà da 12 a 6 artisti selezionati. A questi 6 finalisti si aggiungeranno 2 artisti provenienti dal concorso «Area Sanremo» selezionati dalla Commissione musicale Rai. La finale, invece, si terrà il 18 dicembre su Rai1 in prima serata. La Rai oggi ha diffuso il nuovo regolamento di Sanremo Giovani, disponibile online, che contiene alcune novità. «Il modello che è stato individuato e anche l’abbassamento dell’età anagrafica servono – ha spiegato Conti – a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, tra i vari step di Sanremo Giovani. Il tutto – ha aggiunto – finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro attraverso la sfida nella categoria Nuove Proposte di febbraio».

Il regolamento

Il regolamento prevede che le iscrizioni aprano il 10 luglio alle 16 e chiudano l’8 ottobre. Nella prima fase, Carlo Conti e la Commissione Musicale esamineranno tutti i brani per selezionare almeno 40 artisti. Le audizioni dal vivo si terranno nella sede storica di Via Asiago a Roma, con l’obiettivo di scegliere 24 giovani talenti. Dal 12 novembre, la competizione entrerà nel vivo con sfide tra artisti, dove 6 performer si esibiranno dal vivo in ogni serata, ma solo 3 passeranno il turno, giudicati dalla Commissione musicale. La serata finale vedrà 8 potenziali Nuove Proposte competere per un posto a Sanremo 2025: solo 4 di loro (3 da Sanremo Giovani e 1 da Area Sanremo) saliranno sul palco del Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio 2025. Le iscrizioni porteranno alla selezione di 40 artisti. Dopo le audizioni dal vivo a Roma, 24 talenti entreranno in competizione su Rai2. Le serate vedranno 6 artisti esibirsi dal vivo, con solo 3 che passeranno il turno. I 12 semifinalisti si sfideranno poi il 10 dicembre per ridursi a 6, ai quali si aggiungeranno 2 artisti da Area Sanremo, selezionati dalla Commissione musicale Rai. Nella finale di Sanremo Giovani, il giudizio sarà affidato sia alla Commissione musicale sia al televoto del pubblico, ciascuno con un peso del 50%.

