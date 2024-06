Questo fumetto sugli scambisti è destinato agli adulti, non ai bambini

Un fumetto sugli scambisti destinato ai bambini. Questo è quello che diversi post online sostengono si veda in un video che condividono, nel quale una voce femminile legge una breve storia in rima narrata dall’immaginario figlio di una coppia di scambisti. Nonostante l’aspetto, il libro è in realtà scritto per un pubblico adulto.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Alcuni giorni fa ho parlato di come la scuola di Francoforte composta da filosofi e sociologi di origine askenazita, avessero teorizzato la sessualizzazione del bambino già negli anni’ 20 del secolo scorso. Qui c’è il risultato delle loro “teorie”. cs

Come indicato dalla firma finale, il post è stato condiviso inizialmente da Cesare Sacchetti, noto superdiffusore di informazioni false.

Il video è tratto da un TikTok di Jenjenivivereads. Lei stessa scrive: «Ho modificato questo post per specificare che questo è un libro parodia per ADULTI». Come si vede nel riquadro fucsia nell’immagine qui sotto, il libro è stato scritto da Brad Gosse: comico canadese che offre il volume in vendita anche sul proprio sito.

Gosse si definisce così: «Brad è un comico che vive a Toronto, in Canada. Ama intrattenere le persone sia attraverso le sue battute che attraverso i suoi libri. Ha iniziato a pubblicare i suoi “libri per bambini” nel 2019. Finora ha pubblicato oltre 120 libri di black humor». Contattato da Reuters, ha specificato che il fumetto non è destinato ai minori: «La parte divertente è proprio che non leggeresti mai questi libri a un bambino». E ha aggiunto: «Alcune persone si scandalizzano se i fumetti vengono usati in questo modo».

L’ultima pagina nel video

Ciò che viene ignorato da molti utenti è la parte finale del video, dove si può leggere l’ultima pagina del libro che chiarisce la sua origine satirica:

Ho oltre 100 libri umoristici e diversi strani libri da colorare disponibili su Amazon. I miei libri umoristici coprono una vasta gamma di argomenti e stili, da battute stupide e giochi di parole a interpretazioni satiriche di eventi attuali. Qualunque sia il tuo senso dell’umorismo, troverai qualcosa da amare o odiare nella mia collezione.

Conclusioni

Niente scambisti per bambini, il fumetto è destinato a un pubblico adulto. Il fatto che abbia lo stile di un libro per l’infanzia fa parte dello scherzo del comico canadese che lo ha creato.

