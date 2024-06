Elly Schlein cavalca una cicogna in versione arcobaleno: il murale sulla maternità surrogata spuntato a Milano nel giorno del Pride – Foto e video

Si chiama «Rainbow Schlein, Love, Rights and $urrogacy» l’ultima opera dello street artist aleXsandro Palombo. Nel murale – realizzato in via Lecco, nel cuore del gay district di Milano – Elly Schlein viene ritratta vestita con la bandiera arcobaleno mentre vola sul dorso di una cicogna, che porta un bebè in una sacca di svolazzanti dollari americani. Il tema dell’opera, neanche a dirlo, è la maternità surrogata. Una pratica sempre più popolare ma anche divisiva, su cui sia il governo Meloni che il Vaticano di Papa Francesco si sono sempre dichiarati fortemente contrari. Il murale di Palombo è stato realizzato nello stesso giorno, sabato 29 giugno, in cui a Milano si tiene la parata del Pride. Un appuntamento che ha visto la partecipazione anche della stessa Schlein, che non ha mancato di attaccare la premier Giorgia Meloni per il suo approccio ai diritti civili.

A ricorrere alla maternità surrogata sono spesso le famiglie omogenitoriali, anche se in Italia non c’è ancora una legge che regolamenta e tutela i loro diritti. Negli ultimi anni, questa pratica ha dato vita a un’industria con un giro di affari da miliardi di dollari. Una pratica tanto popolare quanto costosa, a cui possono accedere sia le coppie omogenitoriali sia quelle eterosessuali che non riescono, non possono o non vogliono avere figli. La domanda è in costante aumento, grazie anche alle tante celebrità che si sono esposte pubblicamente contro i pregiudizi sulla maternità surrogata. Accanto a loro c’è però anche chi rimane contrario, come la famosa coppia di stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

In copertina: Il murale «Rainbow Schlein, Love, Rights and $urrogacy», realizzato dallo street artist aleXsandro Palombo

Leggi anche: