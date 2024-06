Euro 2024, la Germania liquida la Danimarca e vola ai quarti. Ecco i possibili incroci del tabellone

I padroni di casa superano per 2-0 i danesi con gol di Havertz e Musiala. Primo tempo interrotto per il maltempo su Dortmund

È la Germania la seconda squadra qualificata ai quarti di Euro 2024. I padroni di casa hanno battuto senza troppi patemi agli ottavi la Danimarca: un rotondo 2-0 con i gol nel secondo tempo di Havertz (53′, su rigore) e Musiala (68′). Nel finale Germania vicinissima al 3-0, ma la rete di Wirtz nei minuti di recupero viene annullata dopo controllo al Var per fuorigioco. Nel primo tempo la partita era stata interrotta per una ventina di minuti circa a causa di un nubifragio abbattutosi su Dortmund. Ai quarti, la Germania di Jurgen Nagelsmann affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Georgia, mentre la Svizzera che ha strapazzato l’Italia – non pervenuta, a dire il vero – se la vedrà con la vincente di Inghilterra-Slovacchia. Le due citate sono le sfide degli ottavi in programma domani, domenica 30 giugno, rispettivamente alle 21 e alle 18.

