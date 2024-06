Perché questo video non mostra delle esercitazioni militari russe a 100 chilometri dalle coste della Florida

Circola un video che mostrerebbe delle esercitazioni militari russe, con missili balistici lanciati da un sottomarino. Secondo la narrazione che accompagna la clip, le riprese sarebbero state fatte a poca distanza dalle coste della Florida, negli Stati Uniti. Si tratta di un video completamente decontestualizzato, temporalmente e geograficamente, per diffondere disinformazione sul passaggio di alcune navi russe a Cuba.

Per chi ha fretta

Il video presenta il logo del media Voice of America (VOA) e risulta pubblicato sul canale Youtube ufficiale in data 23 maggio 2018.

Oltre ad essere un video datato, le immagini sono state riprese nel Mar Bianco, estremamente lontano dalle coste della Florida e di Cuba.

Analisi

Ecco il testo che accompagna il video:

A 100 chilometri dalla costa della Florida, la Marina militare russa sta conducendo esercitazioni navali utilizzando sottomarini nucleari A Cuba hanno fatto visita in questi giorni il sottomarino nucleare Kazan, la fregata Admiral Gorshkov, la nave cisterna Akademik Pashin e il rimorchiatore di salvataggio Nikolai Chiker. Dopo che il 17 giugno lascerà Cuba al termine delle esercitazioni, il gruppo d’attacco della Flotta del Nord si recherà in Venezuela.

Il video è del 2018 e non riguarda la Florida

Come già sappiamo, alcune navi della marina russa si sono dirette verso Cuba scatenando varie notizie fuorvianti (ne parliamo qui e qui). La loro presenza non ha nulla a che fare con il video condiviso nei post, soprattutto perché risale al 2018 e registrati altrove. Infatti, la clip è stata palesemente prelevata dal canale Youtube di VOA (Voice of America) con data di pubblicazione 23 maggio 2018:

Le riprese riguardano il lancio di quattro missili balistici russi nel Mar Bianco, ossia nel Nord Est della Russia, ben lontani dalla Florida e da Cuba.

La fonte della notizia falsa

I post social sono dei palesi copia incolla di un post del canale Telegram “Tutti i fatti”.

Conclusioni

Il video condiviso per sostenere che siano state effettuate delle esercitazioni militari russe a breve distanza dalle coste della Florida, negli Stati Uniti, riguarda un evento passato del 2018 avvenuto nel Mar Bianco.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: