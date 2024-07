Balotelli e la serata a Lignano: «Dopo un’Italia così la notizia è che sono ubriaco? Ma siamo seri…» – Il video

Il calciatore risponde a chi lo ha criticato dopo la diffusione del filmato in cui non si tiene in piedi all’uscita dalla discoteca

Risponde con il sorriso Mario Balotelli a chi lo ha criticato per il video che lo immortala in condizioni precarie all’uscita da una discoteca di Lignano Sabbadoro, a poche ore dalla pesante sconfitta ed eliminazione degli Azzurri da Euro 2024, che pure il calciatore aveva commentato pubblicando il video di una sua vecchia e iconica esultanza con la maglia della Nazionale. Un sorriso beffardo però, e con frecciatina, con un riferimento proprio alla deludente prestazione degli uomini di Spalletti contro la Svizzera. «Ho visto il video in cui cado per tera con i miei amici, ci rotoliamo, saltiamo, corriamo», dice il calciatore dell’Adana Demirspor in una story su Instagram, «non vedo il problema di fare una serata con gli amici, divertirsi, ridere e scherzare, senza fare del male a nessuno. Sono giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono sempre disponibile con tutti, e invece dopo un’Italia così la notizia che deve uscire è che sono ubriaco? Dai su, diciamo le cose serie».

