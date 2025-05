La Sampdoria retrocede in serie C, fallisce il piano disperato degli ex Evani, Lombardo e Mancini: non era mai successo nella sua storia

La squadra di Evani non va oltre il pareggio contro la Juve Stabia. Arriva la retrocessione storica, dopo anni di crisi societaria

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria è retrocessa in serie C. Per i blucerchiati le possibilità di salvezza erano ormai ridotte al minimo. Nel recupero della trentaquattresima giornata di serie B, avrebbero dovuto battere la Juve Stabia a Castellammare. E poi sperare che sia il Frosinone che il Brescia non vincessero. In Campania però è finita 0-0, che ha allontanato definitivamente i liguri dai playout.

Nelle ultime settimane erano stati diversi gli ex campioni doriani a rifarsi vivi per cercare di salvare la squadra. Da Chicco Evani ad Attilio Lombardo, piombati in panchina al posto di Semplici. Fino all’ex ct azzurro Mancini, assoldato in qualità di consulente. Tanti i volti noti del passato glorioso blucerchiato. Ma non sono bastati per evitare il disastro.

Retrocede anche il Cittadella

Anche il Cittadella retrocede in Serie C avendo perso in casa 2-0 con la Salernitana (reti di Hrustic e Simy) nel recupero della 34/a giornata. A seguito di questo risultato i campani giocheranno invece il play out contro il Frosinone, che a sua volta ha vinto 1-0 in casa del Sassuolo (rigore di Bohinen), successo che ai ciociari non è stato sufficiente per guadagnare la salvezza diretta.

In aggiornamento