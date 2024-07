Viktor Orban a Kiev per un bilaterale con Zelensky: è la sua prima visita in Ucraina

Dal 24 febbraio 2022, giorno in cui i russi hanno avviato l’invasione dei territori ucraini, il premier ungherese Viktor Orban non ha mai svolto una visita ufficiale a Kiev. Era uno dei pochi leader europei ad aver evitato le missioni in Ucraina, fino ad oggi. La mattina del 2 luglio, infatti, Orban è arrivato nella capitale ucraina. Lo ha fatto all’indomani dell’assunzione della presidenza del Consiglio europeo, che spetterà a Budapest per i prossimi sei mesi. A confermare il viaggio istituzionale è lo staff di Orban: «È arrivato a Kiev per dei colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky». I rapporti tra i due sono stati sempre complicati, data la vicinanza politica dell’ungherese a Mosca e la sua opposizione all’invio di aiuti all’Ucraina.

La questione della minoranza di lingua ungherese nella Transcarpazia

Sono stati i partner europei di Budapest a esercitare pressioni su Orban affinché migliorasse i rapporti con la leadership ucraina, al minimo storico dopo lo scoppio del conflitto con la Russia. Alla fine dello scorso aprile, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto aveva ventilato la possibilità di organizzare un bilaterale tra il suo premier e il presidente ucraino. Tuttavia, la condizione necessaria per propiziare l’incontro era il ripristino da parte di Kiev dei diritti della minoranza ungherese nell’Oblast della Transcarpazia. Secondo alcuni quotidiani londinesi, questa precondizione è stata raggiunta. Una fonte di Budapest avrebbe detto alla stampa inglese che «nelle ultime settimane è stato raggiunto un accordo sui diritti della minoranza ucraina di lingua ungherese». I due leader potrebbero annunciare la conclusione delle trattative.

Leggi anche: