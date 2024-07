Pediatri libera scelta, la Corte dei conti da il suo ok all’accordo collettivo nazionale

«Le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 3 luglio 2024, hanno certificato positivamente l’ipotesi di accordo collettivo nazionale 2019-2021 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, pervenuto in data 14 giugno 2024, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di stesura». A comunicarlo con una nota la Corte dei conti. Si tratta di un ok con osservazioni che però dà una svolta al sistema sanitario regionale, con un potenziamento della presenza dei medici sul territorio. Finora il massimale del Pediatra di Libera Scelta, in base al vigente Accordo Collettivo Nazionale vigente, non è di 800 assistiti, ma di 880, con deroga di ulteriori 120 assistiti con “tessere a scadenza” (cioè residenti in ambiti limitrofi, non residenti ed extracomunitari). Il nuovo ACN riguarda quasi 7.000 pediatri che assistono una popolazione di circa 6 milioni di bambini.

Leggi anche: