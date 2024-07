Euro 2024, il giornalista di Sportitalia aggredito in diretta durante il collegamento da Amburgo – Il video

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è stato aggredito ad Amburgo mentre era in collegamento in direttva tv. Palmeri stava facendo un resoconto della situazione dell’ordine pubblico in vista dei quarti di finale di Euro 2024 quando un tifoso gli è saltato addosso. In un primo momento, il giornalista ha provato ad andare avanti facendo finta di nulla, fino a quando dallo studio di Sportitalia sono gli ospiti della trasmissione Sportitaliamercato a intervenire: «Non può stare da solo lì, conviene mandarlo via». Fino a che è il conduttore, Michele Criscitiello, a congedare il suo inviato: «Ma basta, vattene, tanto che ci devi raccontare?».

Tancredi Palmeri è uno dei giornalisti sportivi più noti in Italia e non è la prima volta che diventa protagonista di situazioni simili a quella di questi giorni. In occasione del Festival della Serie A a Parma, un turista inglese è passato davanti alla telecamera e l’ha fatta cadere. Nel 2021, poco dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna, Palmeri fu costretto a intonare un brano di Raffaella Carrà per sbarazzarsi dei tifosi che lo avevano accerchiato durante il collegamento. Mentre nel 2022, durante i Mondiali in Qatar, il giornalista di SportItalia denunciò di essere stato palpato da una ragazza in diretta.

