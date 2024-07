Auto nel lago a Montefano: dentro due persone

A Montefano, in provincia di Macerata, nelle Marche, un’autovettura, questa mattina attorno alle 10, si è inabissata nel laghetto del Circolo per la pesca sportiva Wild Fish Azzoni. Due le vittime all’interno dell’autovettura. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Macerata stanno intervenendo per il recupero dei corpi. Sul posto presenti le forze dell’ordine. Ancora da capire le cause che hanno portato la macchina nel fondo del lago. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico alcuni ragazzi, presenti sul posto, hanno provato a raggiungere la vettura inutilmente.

(foto di repertorio VVF/ANSA/ANDREA CANALI)

