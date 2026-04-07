Crema, muore un 20enne aggredito a sprangate. Preso l’aggressore

Le indagini sui giovani residenti in zona

Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona. Il ragazzo, uno straniero, sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello e da un pesante corpo contundente. Si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni che sarebbe scappato a piedi. L’aggressore, anche lui straniero, sempre secondo quanto appreso, sarebbe già stato preso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il giovane di 20 anni aggredito è di origini nordafricane. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30.

Colpito a sprangate

Il ragazzo sarebbe stato colpito anche con una spranga. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Crema e del Nucleo investigativo di Cremona, coordinati dalla procura. Le indagini si starebbero indirizzando su giovani residenti in zona. Il giovane è stato trovato a terra incosciente e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto in ospedale. Il ventenne era di nazionalità egiziana.



L’aggressione della notte scorsa a Crema è avvenuta davanti a una banca nel quartiere San Bernardino, in una zona già più volte teatro di violenza, l’ultima due giorni fa, con una rissa in cui era rimasto ferito anche uno dei poliziotti intervenuti per sedarla. Le indagini sul delitto di ieri sera sono affidate ai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Federica Cerio, rimasti tutta la notte sul posto, con il comandante della compagnia di Crema, capitano Armando Laviola, e il comandante del Reparto operativo, colonnello Massimiliano Girardi.