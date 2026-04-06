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Elia Del Grande di nuovo in fuga, la clamorosa evasione di Pasqua del 50enne che sterminò la famiglia: è caccia all’uomo

06 Aprile 2026 - 21:22 Alba Romano
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elia del grande strage fornai evasione
elia del grande strage fornai evasione
L'autore della "strage dei fornai" doveva rientrare nella casa-lavoro di Alba dove è al momento recluso. L'ultima evasione solo sei mesi fa

Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l’autore della cosiddetta “strage dei fornai”, non è rientrato domenica 5 aprile dal permesso per Pasqua che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri. Del Grande avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio. È la seconda volta in sei mesi che il detenuto 50enne si dilegua. A novembre si era allontanato da una struttura analoga nel Modenese.

Cos’ha fatto Del Grande e cosa succede ora

L’allarme per la fuga di Elia Del Grande dalla una casa lavoro ad Alba è scattato immediatamente dando il via alle ricerche che dal Piemonte si sono estese a tutto il resto d’Italia. Particolare attenzione viene prestata nelle ricerche a Cadrezzate, il comune nel Varesotto dove Del Grande è nato e cresciuto e dove il 7 gennaio 1998 sterminò la famiglia uccidendo il padre, la madre e il fratello che si opponevano al matrimonio con la giovane dominicana di cui era innamorato. Proprio lì è tornato anche dopo la prima fuga, sempre da una casa lavoro, lo scorso 30 ottobre. A Cadrezzate lo avevano infine fermato i Carabinieri del nucleo operativo di Varese e Modena e del Ros lo scorso 12 novembre: si era nascosto per settimane, muovendosi di notte sul lago con il pedalò, dopo essere scappato da una casa lavoro nel modenese. Per il triplice omicidio ha già scontato 25 anni di carcere.

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