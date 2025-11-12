Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Catturato Elia Del Grande, il killer dei fornai era vicino alla casa del massacro di 27 anni fa. Poche ore prima la profezia: «Sono braccato»

12 Novembre 2025 - 21:40 Alba Romano
elia del grande catturato
elia del grande catturato
Il 49enne, condannato a 30 anni per aver ucciso i genitori e il fratello nel 1998, era fuggito da una casa-lavoro a Castelfranco Emilia. Due settimane dopo è stato rintracciato a Cadrezzate, nel Varesotto, dove viveva con la famiglia

È stato rintracciato e catturato nel Varesotto Elia Del Grande, l’autore della «strage dei fornai» che era evaso due settimane fa da una casa-lavoro a Castelfranco Emilia. Il 49enne è stato individuato all’interno di un’abitazione a Cadrezzate, il paese dove il 7 gennaio 1998 uccise a fucilate i genitori e il fratello maggiore, delitto per il quale venne poi condannato a 30 anni. Poche ore prima di essere preso, Del Grande aveva telefonato alle Iene confessando di sentirsi ormai «braccato» dalle forze dell’ordine, che erano sulle sue tracce al 30 ottobre. 

La caccia a Del Grande e il racconto dell’evasione 

L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Varese e di Modena, supportati dal Reparto operativo speciale di Milano, a seguito di una lunga attività investigativa. Le ricerche si erano concentrate proprio vicino alla casa di famiglia a Cadrezzate, dove Del Grande ha ancora delle proprietà immobiliari. Nella conversazione con il programma di Mediaset, il detenuto in fuga aveva raccontato di essere riuscito a fuggire approfittando della foschia: «Pioveva a dirotto. Ho preso dei fili elettrici che fanno più o meno sei metri e mezzo di corda. E niente, ho scavalcato e sono andato». Ha invece negato fermamente qualunque coinvolgimento della storia amante sarda, Rossella Piras: «Non è così. Anzi, se andiamo a vedere mi ha aiutato un tassista».

