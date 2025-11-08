Rossella Piras, la dama sarda che non ha mai abbandonato Elia Del Grande

Lo aiutò nella fuga dal carcere di Pavia nel 2015. Lo andò a trovare a Cagliari, lo ospitò nel gallurese e infine lo ha seguito anche a Cadrezzate. Cosa si sa della donna che è stata accanto per anni al responsabile della strage dei fornai

C’è una donna, che aрpare e scompare nella vita di Elia Del Grande, oggi in fuga. È una 57enne sarda, originaria di Olbia. Si chiama Rossella Piras e del rapporto fra lei e l’uomo ,scappato una settimana dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, dopo 26 anni di carcere per aver massacrato genitori e fratello nel 1998 a Cadrezzate, ne parla oggi La Nuova Sardegna.

Gli scatti sui social

Rossella sarebbe, secondo quanto riporta il quotidiano sardo in un pezzo a firma di Marco Bittau, ancora la compagna dell’autore della strage dei fornai. Ha alle spalle gli studi all’istituto Ipia nella città gallurese e fu lei quella disposta a pagare almeno 400 euro per un taxi per agevolare la fuga di Del Grande, dal carcere di Pavia, nel 2015. Sui social con il titolo “My daily“, ovvero la mia quotidianità, Piras appare tra le braccia dell’uomo. Foto, di circa 35 settimane fa, con scatti accompagnati dalle canzoni di Eros Ramazzotti e dei ComaCose.

Il tentativo di evasione nel 2015 con un taxi da 400 euro

La donna è colei che nel 2015 aiutò Elia Del Grande a organizzare l’evasione dal carcere di Pavia, dove allora era detenuto. Lui fu bloccato prima e per quell’iniziativa la coppia fu condannata a 8 mesi di reclusione per Del Grande, 5 mesi per Piras. Secondo il quotidiano “la Provincia Pavese” la Digos raccolse la testimonianza su una misteriosa donna disposta a pagare 400 euro perché prendesse un uomo a Sant’Alessio, alle 4 del mattino, e lo portasse a Livorno. Quell’uomo era Del Grande, ma all’appuntamento lui non si è potuto mai presentare.

La parentesi sarda

Del Grande ha trascorso un periodo in Sardegna, tra il 2022 e il 2023. Secondo quanto riporta la Nuova Rossella in quel periodo lo andò a trovare a Cagliari, dove era detenuto. Poi lo ospiterà poi lei stessa a Telti, in Gallura, in una casa di campagna a Li furreddi, quando l’uomo era in libertà vigilata.

Anche a Telti Del Grande non andava d’accordo con le persone

Secondo quanto riportato da La Nuova Del Grande non si è fatto voler bene nel gallurese, soprattutto dai vicini di casa a Telti, che nel 2023 lo denunciarono per furto, violazione di domicilio e danneggiamento. Un processo che è ancora in corso al tribunale di Tempio. Un evento che segnò la vita dell’uomo, dato che per lui ci fu la revoca e gli ultimi mesi di pena scontati al carcere di Bancali. Solo dopo, finita la pena, Del Grande tornò a Cadrezzate. Al suo fianco c’era ancora lei, Rossella Piras.ça dama sarda potrebbe sapere qualcosa di più sulla fuga di Del Grande dalla struttura di Castelfranco Emilia. Non solo, secondo la Nuova potrebbe averlo aiutato, anche stavolta.