Il successo a 25 anni, la maternità, la body positivity: chi è Noora Fagerström, la deputata finlandese che posa nuda

La deputata finlandese Noora Fagerström si mette a nudo per una rivista locale, l’Helsingin Sanomat (che si traduce letteralmente con: Anima e Corpo). Non lo fa raccontando inediti retroscena della sua ben nota parabola di successo, ma letteralmente togliendosi i vestiti di dosso e posando sorridente davanti alle telecamere. Una scelta poco ortodossa, che sta facendo discutere il Paese nordico e non solo, come ricostruisce Il Giorno. D’altro canto, sia prima che dopo essere entrata in politica con il centro-destra, Fagerström ha dimostrato di non lasciarsi intimidire dalle reazioni della gente.

Chi è Noora Fagerström

La sua ascesa inizia 14 anni fa, quando a soli 25 anni apre con il marito il suo marchio di frullati Jungle Juice, e soprattutto la connessa catena di locali Jungle Juice Bar. Poi, un anno prima di entrare in politica, aveva attirato le attenzioni per i contenuti del suo libro sulla sua filosofia di vita. Idee espresse anche in seguito, nel corso di interviste a quotidiani locali come Iltalehti, a cui dichiarò che i cattivi dipendenti dovevano essere licenziati. E, in qualità di madre di tre figli, aggiunse che avere un bambino piccolo a casa non è un buon motivo per non lavorare. Così come sottolineò che la politica doveva dare una mano ai più poveri, ma anche ai più ricchi, attraverso gli sgravi fiscali.

Scoliosi e piedi brutti

Parole che fecero molto discutere, così come adesso sta facendo discutere la sua copertina senza veli. Dietro la quale, però, ci sarebbe un messaggio ben preciso, legato a suo dire all’accettazione del proprio corpo. Nell’intervista ha spiegato: «Io ho la scoliosi e un’ernia alla schiena. Ho i piedi brutti e le ossa fragili perciò non metto mai i tacchi. Ma mi piacciono le mie gambe muscolose e, in generale, mi piace il mio corpo». E le polemiche? «Le metto sempre in conto per le cose che scrivo e che faccio, quotidianamente, soprattutto sui social».

