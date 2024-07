Francia, la speranza e poi il dramma: la reazione dei militanti del Rn ai risultati delle elezioni fa il giro del web – Il video

Il secondo turno delle elezioni in Francia ha portato molte soddisfazioni al Nuovo Fronte Popolare di Jean-Luc Mélenchon, che ha portato a casa il maggior numero di parlamentari alla prossima Assemblée Nationale (192 deputati su 577, secondo i risultati e i dati definitivi del ministero dell’Interno). C’è stato meno da gioire per Ensemble, la formazione di Emmanuel Macron, che di deputati ne ha portati a casa 168. Ma la sconfitta più dura è stata quella del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, che nonostante l’alleanza con una parte dei Republicains, è arrivato terzo con 143 deputati eletti. Un video ha immortalato la reazione dei militanti del partito di estrema destra all’annuncio dei risultati: l’amarezza dei loro volti, che da trepidanti si trasfigurano in sconfitti, sta facendo il giro del web.

Un gruppo di giovani in giacca e cravatta è infatti pronto a brindare. Dopo aver visto i numeri, gli uomini ripresi provano a ingoiare il rospo con fredda dignità. Non riescono tuttavia a dissimulare completamente la loro delusione. Qualcuno si morde il labbro nervoso, qualcun altro si guarda intorno spaesato, le loro labbra rimangono congelate in una smorfia che non si convertirà mai in sorriso. Ieri, per metterci una pezza, Marine Le Pen ha detto chiaramente che «la marea si sta alzando» e che «la vittoria è solo rimandata». Una retorica, quella del trionfo che è solo da posticipare, che va avanti dal 2002.

