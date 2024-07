Kiev, bombardato dai missili russi l’ospedale pediatrico Okhmatdyt. Almeno otto morti nella capitale

Il presidente Zelensky parla di violento attacco da Mosca: oltre 40 missili lanciati. Attacchi in corso anche in altre città del paese

L’Ucraina sta subendo in queste ore un massiccio attacco da parte delle forze russe, con oltre 40 missili di vario tipo lanciati su numerose città del Paese, inclusa Kiev. A renderlo noto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky. «I terroristi russi hanno attaccato di nuovo l’Ucraina con i missili. Diverse città: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e un ospedale pediatrico» si legge nel messaggio su Telegram. Ed è proprio nella capitale, dove è stato colpito l’ospedale pediatrico Okhmatdyt, che Zelensky parla di persone ancora sotto le macerie. «Ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev. Uno degli ospedali pediatrici più importanti non solo in Ucraina, ma anche in Europa. Okhmatdyt ha salvato e restituito la salute a migliaia di bambini. Ora è stato danneggiato da un attacco russo, con persone intrappolate nelle macerie, e non si conosce il numero esatto di feriti e dei morti. Ora tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie: medici e gente comune», si legge nel post del presidente. «La Russia non può non sapere dove volano i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini: contro le persone, contro i bambini, contro l’umanità in generale. È molto importante che il mondo non rimanga in silenzio e che tutti si rendano conto di ciò che la Russia è e di ciò che sta facendo», conclude Zelensky.

L’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev appena dopo i bombardamenti di stamane

L’attacco a Kryvyi Rig: almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite a Kryvyi Rig, nella regione di Dnipropetrovsk (centro), in seguito al massiccio attacco missilistico russo. «Secondo i dati preliminari, 10 persone sono state uccise, 31 feriti sono già in ospedale, di cui 10 in modo grave» precisa il governatore Oleksandr Vilkoul su Telegram, aggiungendo che un «massiccio attacco missilistico» ha colpito un’impresa industriale nella città.

