Regno Unito sotto choc per il triplice omicidio del killer della balestra: uccise moglie e le due giovani figlie del giornalista della Bbc

Scattata la caccia all’uomo autore dei tre omicidi a Bushey: si cerca da ore Kyle Clifford, 26enne ex fidanzato di una delle due vittime

Lo cercano da ore, dopo che ha colpito con una balestra tre donne, tra cui la sua ex, uccidendole e dandosi alla fuga. In tutto il Regno Unito si cerca il 26enne Kyle Clifford, autore di tre «orribili omicidi mirati» avvenuti nell’Hertfordshire, a Bushey, poco a nord di Londra. L’uomo ha ammazzato la moglie e le figlie di John Hunt, popolare commentatore sportivo della Bbc. Le vittime avevano 61, 25 e 28 anni. Secondo quanto riferito ai media dal sovrintendente capo della polizia Jon Simpson il killer le avrebbe prima legate per poi colpirle con «una balestra», ma «potrebbero anche essere state usate altre armi».

Caccia all’uomo e popolazione allertata

Clifford era l’ex fidanzato di una delle due ragazze uccise, figlia del conduttore Hunt. Il ministro dell’Interno Yvette Cooper ha dichiarato su X di essere aggiornata sul caso della «morte di tre donne, davvero scioccante». «Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso», ha dichiarato. Intanto la popolazione nella zona è stata invitata a rimanere a casa. L’uomo potrebbe esser nei paraggi, libero e soprattutto ancora armato.

Chi era Kyle Clifford

Le donne sono state uccise nell’abitazione di famiglia. A trovare i corpi senza vita della moglie Carol, e delle figlie Louise e Hannah sarebbe stato lo stesso giornalista, rientrando a casa. Clifford oltre ad esser stato legato a una delle due ragazze uccise, era stato per un breve periodo arruolato nell’esercito britannico, circostanza confermata dal ministero della difesa.

