Fedez, il giallo della storia cancellata: «Chi ho accanto ora non sente il bisogno di fare un TikTok mentre sono su un letto d’ospedale»

Una storia pubblicata e poi subito rimossa. Non meno tagliente rispetto a quelle poi rimaste online, ma che forse rendeva il destinatario del messaggio ancora più esplicito. Poi catturata da qualche fan e fatta circolare. Fedez ha annunciato questa mattina, 11 luglio, di essersi sottoposto a un intervento di urgenza a Milano per un’emorragia interna. Il cantante ha pubblicato alcune storie su Instagram per raccontare quanto accaduto. «Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna», ha scritto, «è in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle». Questo quello che si legge ora, nemmeno troppo velato, ma prima il riferimento era a un episodio specifico, subito ricordato da molti utenti sui social che hanno ricostruito l’intera vicenda. «Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’effetto dei miei amici brutti e cattivi», si legge nella storia non più visibile ma catturata da qualche fan e messa sui social, «fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale». E l’indiziata sarebbe proprio la moglie Chiara Ferragni, e quanto avvenne nel 2022 durante il ricovero e poi l’operazione per tumore endocrino al pancreas e le dimissioni dal San Raffaele. L’influencer postò infatti un video su TikTok, con Shake It Off di Taylor Swift in sottofondo, scrivendo: «Ultima notte in ospedale dopo che mio marito ha affrontato un raro tumore al pancreas», con Fedez dietro di lei ignaro di essere finito nel filmato. Un video poi rimosso dai social. Nelle storie Instagram rimaste online dopo quest’ultimo ricovero però i riferimenti che sembrano essere indirizzati a Ferragni sono molti e anche più forti. Quelli ancora ben visibili.

