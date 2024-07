Fedez operato d’urgenza per un’emorragia interna. Lo sfogo al veleno dopo lo spavento: «Buchi allo stomaco che mi sono fatto per te»

Fedez è stato operato d’urgenza nelle scorse ore a Milano per un’emorragia interna. Ne ha dato notizia lo stesso artista e influencer nelle sue stories pubblicate su Instagram. «Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna», scrive Fedez sui social, per poi aggiungere che «è in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle». A chi si rifece il rapper, che completa la testimonianza dall’ospedale con una foto di se stesso dal letto dove si trova ora ricoverato? All’ex moglie Chiara Ferragni, con cui la rottura si è consumata ufficialmente lo scorso febbraio? Un altro indizio, perfino più velenoso, Fedez lo lascia nell’ultima delle quattro stories pubblicate. «Sbagli se pensi che non ho mai amato / Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato / I buchi allo stomaco che mi son fatto / per tutto lo schifo che ho accumulato», sono le strofe di una canzone che l’artista dice di aver composto – ironia della sorte – proprio ieri notte. Poche ore prima, evidentemente, di una crisi finita con un’operazione d’urgenza. Nessun ulteriore dettaglio sul male accusato da Fedez. Secondo La Stampa, sarebbe stato sottoposto a gastroscopia per un sanguinamento e a una procedura per fermare la perdita di sangue. Già a settembre scorso il rapper era stato ricoverato per una decina di giorni all’ospedale Fatebenefratelli di Milano e operato per un’emorragia interna causata da due ulcere. Nel 2022, era stato invece operato per rimuovere (con successo) un tumore al pancreas scoperto nei mesi precedenti.

Leggi anche: