La gaffe di Joe Biden accanto a Zelensky: «Ora la parola al presidente ucraino, Putin» – Il video

Parte con una gaffe Joe Biden al vertice Nato a Washington. Il presidente statunitense è partito con piglio deciso spiegando che i Paesi liberi non devono temere nessuna invasione. Poche battute decise, per poi passare la parola al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Ed è in quel momento che Biden scivola: «Ora passo la parola al presidente dell’Ucraina, Putin». Cala il gelo sul palco e dopo qualche attimo è lo stesso Biden a correggersi: «Ah non Putin… Zelensky: è che sono molto concentrato su Putin».

