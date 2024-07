Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon: la vittoria in rimonta contro Vekic 1-2 – Il video

Jasmine Paolini ha conquistato una finale storica a Wimbledon battendo in rimonta la croata Donna Vekic 1-2. Il terzo set è stato tiratissimo, con la croata subito in vantaggio ma la prossima numero 5 al mondo è stata capace di non perdere la concentrazione e rimanere attaccata all’avversaria fino all’ultimo game, fino al tie break, conquistando la vittoria con il risultato di 6-2; 4-6; 6(8)-7(10). Paolini diventa così la prima italiana in finale nel torneo londinese. Il primo set è andato via veloce, con la croata che ha strappato il servizio alla 28enne italiana per il 3-2 e il 5-2, chiudendo poi con il proprio turno di battuta. Nel secondo Paolini è rimasta in partita fino alla fine, ottenendo il break nell’ultimo game utile riportando il match in parità. Il terzo è iniziato in salita per la toscana, che ha ceduto subito la battuta ma è riuscita a fare un contro-break a metà set, riportandosi sul 3-3, perdendo poi il game successivo. Nei tre precedenti con Donna Vikec aveva vinto in due incontri. Quello fin qui giocato è stato un anno meraviglioso tennisticamente per Jasmine Paolini. Con gli ultimi punti raccolti è salita alla quinta posizione del ranking Wta, anche grazie alla finale raggiunta al Roland Garros, sia nel singolare che nel doppio con Sara Errani, e alla vittoria a febbraio al Wta 1000 di Dubai.

«Non lo dimenticherò mai»

«Ho fatto una fatica tremenda, ma continuavo a ripetermi combatti su ogni palla: sono felicissima, me lo ricorderò per sempre questa partita», ha ammesso nell’intervista dal campo post match, «cercavo di pensare a quello che dovevo fare in campo, non c’è un posto migliore di questo per cui lottare su ogni palla. È bellissimo giocare davanti a voi, per un tennista questo è un posto meraviglioso, grazie per avermi sostenuto».

