Jasmine Paolini si arrende a Iga Swiatek, quarto Roland Garros vinto per la numero 1 al mondo

Jasmine Paolini cede in finale alla numero 1 del tennis mondale femminile, Iga Swiatek, che conquista così lo Slam del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Swiatek vince in due set, 6-2 6-1, e ottiene cosi il suo quarto titolo all’Open di Francia dopo quelli del 2020, del 2022 e del 2023. In carriera, la 23enne tennista polacca ha vinto anche un altro Slam, gli Us Open nel 2022.

Leggi anche: