Jasmine Paolini inarrestabile, battuta Andreeva: per l’azzurra prima finale al Roland Garros

Per vincere il titolo a Parigi, l’azzurra dovrà battere la numero 1 al mondo Swiatek

Jasmine Paolini si è qualificata per la finale femminile al Roland Garros. L’azzurra, prossima n.10 al mondo, ha battuto in due set la russa Mirra Andreeva col punteggio di 6-3, 6-1. Paolini per arrivare al titolo a Parigi dovrà battere la n.1 al mondo, la polacca Iga Swiatek, che l’ha vinto nel 2020, 2022 e 2023.

In finale la numero 1 al mondo

A strappare un posto per la finale dello Slam parigino era stata prima Ida Swiatek. La numero 1 al mondo aveva battuto in due set la statunitense Coco Gauff (6-2 6-4). La polacca punta a conquistare il quarto titolo degli Open di Francia. Swiatek potrebbe diventare la prima donna a vincere il Roland Garros per tre anni di fila, dopo l’impresa riuscita prima di lei a Justine Henin nel 2007.

Leggi anche: