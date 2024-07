Il figlio di Amadeus José Sebastiani all’Udinese, si unirà all’Under 16: «Il mio Tacconi, giorno da ricordare»

Lascia l’Inter Under-14 e passa all’Udinese Under-16 José Sebastiani, il figlio del conduttore tv Amadeus e promettente portiere che vestirà dall’anno prossimo i colori della squadra friulana. «Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese. Giorno da ricordare!», ha scritto sui social Piepraolo Marino, ex direttore tecnico della squadra friulana e grande amico di Amadeus, pubblicando una foto con il calciatore classe 2009. Il giovane Sebastiani è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dei nerazzurri, di cui è un grande tifoso il padre Amadeus. Tanto da aver scelto di chiamare il figlio proprio come il tecnico portoghese Mourinho, che nella stagione 2009-2010 portò l’Inter a conquistare lo storico Triplete. Ma la scelta sull’Udinese non è casuale: il portierino ha il talento e le qualità per diventare un ottimo giocatore e la squadra friulana ha storicamente un ottimo settore giovanile, attento alla crescita professionale, personale e umana del giocatore. E José Sebastiani avrà bisogno anche di un team in grado di proteggerlo dalle pressioni e attenzioni che inevitabilmente ricadranno su di lui, che ha già condotto un podcast in occasione dell’ultima edizione di Eurovision, sui social è seguitissimo e che negli ultimi anni è stato immortalato in prima fila all’Ariston per seguire i Festival di Sanremo condotti da papà Amadeus.

