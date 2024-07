L’apertura di Zelensky a Putin: «Ok alla Russia nel prossimo summit di pace»

Il presidente ucraino ha poi spiegato perché non è preoccupato per l’eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta si è detto favorevole alla partecipazione della Russia per il prossimo summit della pace. Dopo l’ultimo vertice organizzato in Svizzera, a cui Vladimir Putin non era stato invitato, il prossimo summit è previsto a Kiev. «Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice», ha aggiunto Zelensky, che spera di avere un «piano» per organizzare l’incontro entro novembre.

Zelensky ha annunciato che a luglio inizieranno i colloqui per preparare la seconda conferenza sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Della sua conferenza stampa ha parlato anche l’agenzia Tass che ha riportato le tappe di preparazione al vertice. «A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale – ha spiegato Zelensky – Il primo incontro sulla sicurezza energetica sarà molto probabilmente in Qatar. Ad agosto ci sarà un incontro in Turchia su libertà di navigazione. Ci sarà la questione della sicurezza alimentare e ci sarà un piano completamente preparato e sviluppato a settembre ci sarà un incontro in Canada nel settore umanitario». Zelensky si aspetta che i colloqui contribuiscano a mettere insieme un piano per la nuova conferenza,da svolgere entro novembre. La prima conferenza sull’Ucraina si è tenuta dal 15 al 16 giugno nel Burgenstock svizzero, su richiesta di Kiev. La dichiarazione finale del forum non è stata firmata dall’Armenia, Bahrein, Brasile, Colombia, India, Indonesia, Iraq, Giordania, Libia, Messico, Ruanda, Arabia Saudita, Sud Africa, Tailandia, Emirati Arabi Uniti e Vaticano.

Il possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca

Sulla possibilità che alla Casa Bianca torni Donald Trump, Zelensky ha detto di non essere preoccupato, nonostante i timori diffusi che l’amministrazione Trump possa essere più solidale con il Cremlino. «Penso che se Donald Trump diventerà presidente, lavoreremo insieme. Non sono preoccupato per questo». Trump ha affermato che se riconquistasse la presidenza metterebbe fine al conflitto molto rapidamente, cosa che Kiev teme significherebbe che sarebbe costretta a negoziare con Mosca da una posizione indebolita. Zelensky ha detto che durante il suo recente viaggio negli Stati Uniti per un vertice dell’Alleanza di difesa della Nato ha incontrato i governatori repubblicani e gli è stato assicurato il sostegno del partito. «Ci sono falchi i cui messaggi sono più di destra o più radicali – ha aggiunto –

Ma voglio dirvi che la maggioranza del Partito repubblicano sostiene l’Ucraina e il popolo ucraino». Trump aveva precedentemente affermato durante un dibattito con il presidente Joe Biden che, se eletto, avrebbe “risolto” il conflitto in Ucraina prima di entrare in carica nel gennaio 2025.

