Le Pen piange per le elezioni del 2024? Il video è del 2017, e sta ridendo

Marine Le Pen con la testa china e la mano che le copre il volto scosso da evidenti sussulti. Questo è quello che si vede in alcuni post online secondo i quali la politica francese sarebbe scoppiata a piangere nel vedere i risultati delle elezioni parlamentari del 2024. In realtà, il video è del 2017, e Le Pen stava ridendo.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post Facebook oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Le lacrime di Marine Le Pen sono le grida nel vedere il suo Paese in declino… Unità tra rosso di Comunisti e Nero di Islam. Hanno ordinanto il suo l’arresto per corruzione nelle campagne elettorali… La storia si ripete! Anche qui si sta ripetendo la stessa storia delle elezioni presidenziali americane e della frode e dell’arresto di Trump…

Il contenuto circola anche su Threads, con la seguente descrizione:

Marine Le Pen che piange dopo la vittoria della sinistra è la cosa più bella che vedrai oggi

Il video è del 2017

Tuttavia, il video su Facebook e l’immagine su Threads non sono recenti e non c’entrano nulla con le elezioni in Francia del 2024. Le immagini risalgono al marzo del 2017, quando la presidente del Rassemblement National era ospite al programma mattutino dell’emittente radiofonica francese Europe 1. Il video è stato pubblicato su YouTube l’8 ottobre 2021. La parte mostrata nello screenshot, che come si può constatare è la stessa usata nel fermo immagine su Threads, appare a 12′ 01”.

Di seguito, un fermo immagine da cui si evince più chiaramente lo stato d’animo della politica.

Conclusioni

Circola online un video che secondo chi lo condivide mostrerebbe Marine Le Pen piangere per non aver ottenuto la maggioranza nelle elezioni in Francia del 2024. In realtà il video risale al 2017 e Le Pen sta ridendo

