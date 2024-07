Loredana Bertè e il messaggio a Taylor Swift: «Fate sapere che Sei Bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche lei» – Il video

«Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei Bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che Sei Bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift». Queste le parole di Loredana Bertè, la cui hit è finita anche sul palco della popstar Taylor Swift, con tanto di dedica dei fan nella tappa milanese di San Siro. Bertè ne parla ai microfoni del Tg1. Durante le due date del The Eras Tour i swifties hanno intonato la canzone “Sei Bellissima“, dedicandola alla popstar. Il ritornello del grande classico della musica italiana è stato intonato da tutto la stadio. Non è la prima volta che le star internazionali ricevono questa dedica. Oltre a Taylor Swift la canzone della Bertè si è sentita anche nei concerti di Harry Style, Lana Del Rey e Rosalía. L’intervento della Bertè nel servizio dedicato alla sua canzone sta diventando virale sui social.

“Taylor”

Perché la nostra Loredana Bertè, qui in diretta al Tg1 in modalità “fuori dal mio giardino, ve lo buco quel pallone la prossima volta”, ci teneva a far sapere a Taylor Swift che le fan italiane le hanno dedicato una sua canzone. Surrealismo pic.twitter.com/6oq3geIgfG