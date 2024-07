Omicidio Michelle Causo, condannato a 20 anni il ragazzo che la uccise e abbandonò in un carrello a Primavalle

Il tribunale per i Minori di Roma ha condannato a 20 anni di carcere il giovane di origini cingalesi, all’epoca dei fatti 17enne, che il 28 giugno del 2023 ha ucciso a Roma la coetanea Michelle Causo, abbandonando in strada il cadavere in un carrello della spesa. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere e vilipendio. I giudici hanno confermato le richieste della procura, con la pm Anna Di Stasio che aveva chiesto la condanna a 20 anni per il ragazzo, tenuto conto dello sconto previsto dal rito abbreviato.

Le lettera del 17enne ai genitori di MIchelle Causo

Dall’istituto per minorenni di Treviso, il ragazzo aveva scritto una lettera indirizzata anche ai genitori di MIchelle Causo in cui cercava di chiedere perdono. «Non c’è momento in cui non penso a quello che ho fatto. Chiedo perdono ai genitori di Michelle per il dolore che gli ho creato. Accetterò la pena che mi sarà inflitta e voglio affrontare un percorso di riabilitazione».

Leggi anche: