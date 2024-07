Parigi, auto piomba sui tavolini di un bar: un morto e diversi feriti, conducente in fuga

A Parigi un’auto ha travolto i tavolini all’aperto di un bar investendo alcuni clienti del locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe almeno un morto e diversi feriti, tre trasportati in codice rosso in ospedale perché in gravi condizioni, altri tre con ferite più lievi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno in rue du Père Lachaise, nel 20esimo arrondissement della capitale francese. Dopo aver centrato il dehors del bar Le Ramus, il conducente è scappato mentre un passeggero è stato fermato. Secondo fonti della polizia citate da Le Figaro, il conducente era ubriaco e ha perso il controllo del veicolo mentre l’altro passeggero è stato arrestato ed è risultato positivo ad alcol e droga. I soccorritori si sono occupati anche di chi ha assistito alla scena, una ventina di persone che sono state trattate per lo shock.

In aggiornamento…

