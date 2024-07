“Se mi lasci non vale”, il “Temptation Island” della Rai (con Luca Barbareschi)

Tra le novità dell’intrattenimento serale in Rai, per la prossima stagione televisiva, c’è un nuovo format. Si chiama “Se mi lasci non vale”, andrà in onda il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre su Rai2 e lo conduce Luca Barbareschi. Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati, accettano la sfida di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Per quattro settimane, vivranno all’interno di una villa e tra esperimenti sociali e candid camera (in house ed outdoor), con confronti individuali e collettivi proveranno a sanare la loro situazione sentimentale. Un «corso di educazione sentimentale», lo definiscono da viale Mazzini, dove Luca Barbareschi con un team di esperti/e (psicologo/a relazionale, sessuologo/a, mental coach, etc.), proverà a riportare ogni coppia sulla giusta strada. In ciascuna puntata saranno presenti anche ospiti speciali (vip e non) che aiuteranno i concorrenti. Una sorte di innesto quando l’ospite d’onore entrava nella casa del Grande Fratello, insomma, un reality Mediaset di lungo corso. Alla fine di questo percorso, puntata dopo puntata, ci sarà un confronto con la coppia che deciderà di uscire dal programma unita, o meno. Non è chiaro se ci saranno momenti come il falò o il pinnettu, topos del reality sentimentale d’eccellenza “Temptation Island”, prodotto dall’emittente concorrente. Ci sono innesti differenti rispetto a Temptation, il format certo, dati i grandi ascolti ottenuti da Mediaset questa estate, incuriosisce.

