L’uomo che minaccia i repubblicani non è l’attentatore che ha sparato a Donald Trump

Il video girato in Arizona è del 2020 quando Crooks aveva 16 anni ed era uno studente in Pennsylvania

«Sgozzateli! Sgozzate i repubblicani». Sono queste le parole che si sentono urlare a un uomo in un video che circola online. Secondo chi lo condivide, il filmato mostrerebbe Thomas Matthew Crooks, il 20enne che ha sparato a Donald Trump durante l’intervento del candidato repubblicano a Butler in Pennsylvania, venendo poi ucciso dalla sicurezza. Sull’evento si sono rapidamente diffuse diverse teorie false, come quella secondo cui a sparare sarebbe stato Mark Violets – pseudonimo inesistente del giornalista Marco Violi – e quella che ha coinvolto il giovane noto sul web come 4skin. Anche in questo caso, l’uomo che minaccia i repubblicani non è l’attentatore.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vede (e si sente) una persona urlare: «Sgozzate i repubblicani».

Si sostiene che l’uomo che urla sia l’attentatore che ha sparato a Trump: Thomas Crooks.

La scena è stata ripresa nel 2020 alla Arizona State University, mai frequentata da Crooks.

All’epoca Crooks aveva 16 anni ed era uno studente in Pennsylvania.

Quindi, L’uomo che urla di tagliare la gola ai repubblicani non è l’attentatore che ha sparato a Trump.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Vecchio video di Thomas Matthew Crooks ( l’ attentatore) che, in una crisi isterica, minaccia di tagliare la gola a tutti i Repubblicani….

La clip mostra un uomo mentre urla: «Slash his throat, slash fucking Republicans. Suck my fucking balls. Slash Republican throats, slash fascist throats…». Invitando, dunque, tra uno sproloquio e l’altro, a «tagliare la gola» ai repubblicani.

Non è Thomas Crooks

Tuttavia, la persona nel video difficilmente può essere Thomas Matthew Crooks, il ragazzo 20enne che ha sparato a Trump. Infatti, la clip è stata girata nel 2020 nel campus della Arizona State University. Lo si può constatare in questo tweet dell’epoca, archiviato. L’ateneo dell’Arizona ha confermato a Reuters che la scena si è svolta nel proprio campus. All’epoca, Crooks aveva 16 anni, e come ricostruito dalla Bbc frequentava la scuola superiore Bethel Park High School, nella sua città di residenza, pochi chilometri a Sud di Pittsburgh, Pennsylvania. Successivamente, da settembre 2021 a maggio 2024, Crooks ha frequentato il Community College della Contea di Allegheny, con varie sedi nella città di Pittsburgh. Lì si è laureato con ottimo profitto, specialmente in matematica.

Conclusioni

«Tagliate la gola ai repubblicani! Sgozzateli», urla un uomo in un video del 2020 che secondo chi lo condivide mostrerebbe l’attentatore che ha sparato a Trump. Anche in questo caso, l’uomo che minaccia i repubblicani non è l’attentatore.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: