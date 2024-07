Milano, boom di casi Covid dopo il concerto di Taylor Swift: febbre alta e tamponi positivi

Boom di casi Covid tra gli Swifties. Dopo i concerti del 13 e il 14 luglio a Milano, i fan di Taylor Swift sembrano essere tornati a casa con febbre alta, raffreddori vari e tamponi positivi. Sui social network si moltiplicano, infatti, le segnalazioni degli utenti – presenti all’unica tappa italiana di «The Eras Tour» – che lamentano i sintomi del Coronavirus. «Grazie Taylor Swift per avermi fatto prendere il Covid per la prima volta nell’estate del 2024», si legge in uno dei tantissimi post apparsi su X e corredati da foto di tamponi positivi. «Se quattro anni fa mi avessero detto che avrei preso il covid dopo aver visto Taylor Swift mi sarei fatta una grandissima risata». E poi ancora: «Appena fatto test del covid e sono positiva, vista Taylor Swift per la prima volta in vita mia e mi ammalo che figo». Ma non solo. L’appello «Se eri al concerto di Taylor Swift, fai un tampone» è diventato virale sui social. Come era già accaduto a Parigi, dopo i concerti della popstar americana di maggio. Anche in quell’occasione si era parlato di un «nuovo possibile cluster» di Covid. Tuttavia, l’aumento di contagi e la relazione con il concerto di Swift non può essere confermata o dimostrata. Visto che la circolazione del virus è ormai libera e non viene rilevata come ai tempi della pandemia. La rilevazione si basa, infatti, sull’osservazione del numero di tamponi effettuati e dei ricoveri ospedalieri, entrambi in calo.

