Il falso video contro il chirurgo simbolo del bombardamento russo all’ospedale pediatrico di Kiev

A seguito del bombardamento dell’ospedale pediatrico di Kiev, sono circolate diverse fotografie di un chirurgo con la divisa insanguinata mentre dava una mano all’esterno della struttura colpita dal missile russo. La figura di questo uomo simbolo è stata contestata da un video dove un presunto poliziotto ucraino versa del sangue contro un uomo che pare assomigliargli. In nessun caso si vedono in chiaro i volti dei due ripresi, ma le macchie suggeriscono che sia lo stesso chirurgo. Non lo è affatto ed è tutta una messinscena. C’è chi dubita per via della diversa presenza di sangue, “schizzato” nella parte superiore del corpo ma non nei pantaloni, ma c’è una spiegazione.

Per chi ha fretta

Gli utenti vengono portati a credere che l’uomo sia lo stesso chirurgo dell’ospedale pediatrico con il camice insanguinato, nonostante non si veda il suo volto.

La corporatura del chirurgo è diversa da quella dell’uomo ripreso nel video. Quest’ultimo risulta molto più snello.

I capelli non sono gli stessi, sembra quasi che indossi una parrucca.

La divisa non è la stessa, mancano delle evidenti cuciture e delle tasche.

I pantaloni del vero chirurgo sono più lunghi, quelli indossati nel video sono più corti.

Le macchie di sangue non corrispondono a quelle presenti realmente nella divisa del chirurgo.

Il sangue non era schizzato contro il chirurgo, perché era suo.

Analisi

Ecco il testo in italiano che circola insieme al video:

Il filmato dell’ospedale pediatrico bombardato dalla difesa aerea ucraina a Kiev è stato messo in scena con vernice rossa. Cosa dirà a proposito Giorgia Meloni? Le fotografie di un chirurgo dell’ospedale ucraino di Okhmatdyt, diffuse in tutto l’occidente, si sono rivelate un fake. Nel video, un agente di polizia ucraino versa il sangue da una borsa su un medico. Queste fotografie sono state pubblicate dai più grandi media mondiali. Dopo la prima pubblicazione delle foto, in molti avevano notato il colore insolito del sangue. Il video emerso ha confermato i dubbi sulla falsità delle immagini. Sulla base di questo video nei paesi NATO si era giustificato l’invio di armi e denunciato la barbarie di Putin. Vi prendono in giro. Chi cerca trova, la verità non è per tutti.

Il post riporta anche la falsa notizia dell’ospedale bombardato dalla difesa aerea ucraina, vicenda già analizzata in un precedente articolo di Open Fact-checking.

La divisa è diversa

La divisa del chirurgo ucraino, noto come Oleh Holubchenko, è diversa da quella dell’uomo ripreso di spalle nel video. Ad esempio, sulla schiena ci dovrebbe essere una evidente cucitura (foto a sinistra), del tutto mancante nel video (a destra).

Inoltre, i pantaloni di Oleh Holubchenko sono più lunghi (qui sotto a sinistra) rispetto a quelli indossati dall’uomo di spalle.

Le macchie non sono le stesse

Osservando le foto di Oleh Holubchenko, notiamo che le macchie sulla schiena non corrispondono a quelle del video.

Inoltre, nel video vengono sporcati i pantaloni. Nelle foto di Oleh Holubchenko, non si vedono gocce che macchinano i pantaloni dall’alto.

La corporatura è diversa

L’uomo ripreso risulta essere più snello rispetto al chirurgo ucraino. Oleh Holubchenko, come si vede dalle foto del suo profilo Instagram, ha una corporatura più robusta. La differenza del collo è evidente.

Come si era sporcato di sangue

Dalle diverse foto scattate e diffuse online, raccolte in buona parte in un Google Drive, si può notare che i pantaloni di Oleh Holubchenko non siano così sporchi come il camice. C’è chi pensa si sia cosparso di sangue facendo credere che sia quello di qualche ferito, ma in realtà è sui.

Osservando la schiena di Oleh Holubchenko, il sangue pare essersi diffuso dall’alto in basso. In uno degli scatti (quello sotto a sinistra) il sangue è più spesso in alcuni punti. Secondo il racconto in un’intervista del collega, entrambi si trovavano in sala operatoria nel momento esatto della caduta del missile russo. Una volta stabilizzata la situazione in sala, i due chirurghi si erano suturati a vicenda le ferite prima di scendere per strada a dare una mano. Il sangue era il suo.

Conclusioni

L’uomo ripreso di spalle nel video che circola online non è Oleh Holubchenko, il chirurgo dell’ospedale pediatrico di Kiev diventato simbolo degli ucraini a seguito del bombardamento russo.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: