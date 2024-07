Come si pronuncia correttamente Kamala Harris? – Il video

Mentre si rincorrono gli endorsement verso Kamala Harris per la corsa dei democratici alla Casa Bianca, dopo il ritiro del presidente USA Joe Biden, in rete (e non solo) ci si interroga sulla pronuncia corretta del suo nome. La conduttrice radiofonica e televisiva della BBC Tina Daheley ha postato questa mattina su X un video in cui spiega come si deve pronunciarlo. «Penso che sia il momento giusto per provare a ottenere questa pronuncia corretta una volta per tutte». «Ti dirò cosa non è – precisa Daheley nel suo video – non è KAM-uh-luh Harris. Non è Kah-mah-luh Harris. È Comma-lah Harris. Secondo le sue memorie del 2019, è come il segno di punteggiatura “virgola”. Comma-lah. Comma-lah Harris, vicepresidente degli Stati Uniti». Un altro utente ha commentato sotto il post di Tina, mostrando un video che Kamala Harris stessa ha pubblicato nel 2016, durante la campagna per il Senato, dove dei bimbi insegnano alla gente come pronunciare il suo nome. Al momento della stesura di questo articolo il video della conduttrice BBC ha superato oltre 2 milioni di visualizzazioni. Segno che anche negli Stati Uniti in molti lo sbagliano ancora. Eppure lei l’ho ha ben spiegato, diversi anni fa.

This was the video Kamala put out explaining how to pronounce her first name. pic.twitter.com/Y8g36kuoOi

— dan barker (@danbarker) July 22, 2024

