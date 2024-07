Future Forward ha raccolto 150 milioni di dollari subito dopo il ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca

Future Forward, il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna Biden-Harris, ha ricevuto impegni per 150 milioni di dollari da parte dei principali donatori democratici. Un successo, perché sono stati raccolti nelle 24 ore dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato il ritiro dalla corsa. A riportarlo è Politico. Nelle casse effettivi sono stati raccolti già quasi 50 milioni di dollari dall’annuncio del ritiro. E decine di milioni in più sono stati raccolti tramite ActBlue, la piattaforma di raccolta democratica, il che suggerisce che anche le campagne down-ballot (ovvero gli endorsement dei vari leader dem a Harris) stanno avendo una spinta. Il boom di contributi dà alla vicepresidente Kamala Harris, che ha l’endorsement di Biden come successore, così un enorme impulso per la campagna presidenziale. Future Forward aveva già a disposizione 122 milioni di dollari alla fine di giugno, secondo i documenti della commissione elettorale federale. «Future Forward continuerà a lavorare per assicurarsi che Donald Trump venga sconfitto in queste elezioni e che queste pericolose conseguenze non vengano mai avvertite dal popolo americano», ha dichiarato un assistente senior di Future Forward in una dichiarazione a Politico. L’associazione aveva già riservato 250 milioni di dollari per la pubblicità televisiva e digitale all’inizio di quest’anno.

Il sostegno di oltre metà dei delegati per la nomination

Kamala Harris ha il sostegno di oltre la metà dei delegati di cui avrà bisogno per la nomination dem alla Casa Bianca. Oltre mille delegati hanno detto all’Associated Press o annunciato che intendono sostenerla, si legge nel sito dell’agenzia americana. Le regole del comitato nazionale democratico hanno stabilito recentemente come quorum per ottenere la nomina 1.976 delegati. Dei circa 1.070 che hanno parlato con l’Ap o annunciato i loro piani, meno di 60 hanno rifiutato di rispondere o si sono detti indecisi. E Harris è l’unica dem a ricevere finora il sostegno dei delegati.

(In copertina un sostenitore del presidente degli Stati Uniti Joe Biden scrive un cartello fuori dalla Casa Bianca dopo che Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2024 a Washington, DC, USA, 21 luglio 2024. Foto Ansa/EPA/JIM LO SCALZO)

Leggi anche: