Andrea Zaccagni e Chiara Nasti di nuovo genitori: il benvenuto alla piccola Dea. Ma fioccano gli insulti sotto lo scatto della mamma – La foto

«Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti Mammina, benvenuta Dea». Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni annuncia sui social la nascita della sua seconda figlia. L’attaccante biancoceleste posta su Instagram una foto che lo ritrae in ospedale insieme alla mamma Chiara Nasti e alla piccola appena nata. Oltre 50mila i like al post in appena un’ora dalla pubblicazione, e i commenti di congratulazioni dei fan. Anche mamma Chiara ha postato un pensiero, più sobrio del marito (un po’ troppo forte, dalla sala parto): «Benvenuta Dea. Sono rinata per la seconda volta». I commenti cattivi però si scatenano proprio sotto lo scatto dell’influencer. «Pure la piega fatta, ridicola», «Questo siamo sicuri che sia realmente di Zaccagni?». E ancora: «Ma come fa a poppare dalla plastica?». Non mancano però cuori e congratulazioni dagli amici della coppia. E i followers che difendono la mamma: «Speravo che almeno sotto la foto di un neonato di non trovare commenti dai pezzenti, ma purtroppo. Auguri Chiara e a tuo marito».

