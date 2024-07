Manchester, calci in testa durante un arresto in aeroporto: sospeso il poliziotto – Il video

La Greater Manchester Police (Gmp) ha sospeso l’agente filmato all’aeroporto della cittadina britannica mentre prende a calci in testa un uomo durante un arresto. In quel momento il fermato è sdraiato a terra con le braccia lungo il corpo, mentre una donna lo assiste, probabilmente dopo esser stato colpito dalla scarica elettrica di un taser in dotazione alla polizia. L’agente si avvicina e gli dà un calcio, poi un pestone, quindi gli si appoggia con il ginocchio sulla schiena, mentre un’altra persona filma la scena in un video poi mostrato dalla Bbc. Il poliziotto è ora sottoposto a un’inchiesta interna degli organi disciplinari: «Capiamo le profonde preoccupazioni che sono state largamente sollevate nei nostri confronti», ha commentato il corpo di pubblica sicurezza. Secondo una ricostruzione di quanto accaduto, gli agenti erano intervenuti nel Terminal 2 dell’aeroporto di Manchester per sedare una rissa martedì 23 luglio. La Gmp aveva spiegato che i poliziotti avevano dovuto affrontare una violenta resistenza durante le operazioni di arresto, e avevano agito di conseguenza. Una agente è stata colpita al volto ed è stata portata in ospedale con il naso rotto, mentre i quattro protagonisti della rissa sono stati tutti arrestati.

