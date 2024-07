Olimpiadi 2024, Mattarella arriva a Parigi: il viaggio con Tamberi e l’inno nel Villaggio degli azzurri

A poco più di 24 ore dalla cerimonia di apertura della XXXIII Olimpiade, e con alcuni atleti già impegnati nelle gare di classificazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Parigi con un volo di Stato insieme al portabandiera e oro olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi. Qui è stato accolto dall’ambasciatrice a Parigi, Emanuela D’Alessandro, prima di raggiungere il Villaggio degli atleti azzurri che a questi Giochi partecipano con la delegazione più numerosa di sempre, seppur orfana di alcuni campioni come Jannik Sinner – costretto a casa da una tonsillite – e Vanessa Ferrari – fuori per infortunio. «Mi sento vagamente fuori età», ha scherzato il presidente con gli atleti italiani dopo aver cantato l’inno nazionale, «avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. È un affetto sincero che non dovete interpretare però come una pressione. Poco fa abbiamo cantato l’inno: è meglio sentirlo tante volte, ma grazie a voi. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute, ma è più importante il senso dello sport che voi avrete» Per la prima volta nella storia all’estero, ad accogliere il Capo dello Stato al Villaggio atleti c’erano i corazzieri. A Mattarella l’Italia Team ha donato una felpa consegnatagli dai due portabandiera, Tamberi e Arianna Errigo.

I rischi sulla sicurezza

In queste ore gli esperti della sicurezza stanno setacciando al centimetro tutto il lungo Senna sul quale domani sfileranno le imbarcazioni con i rappresentanti dei Paesi in gara ai giochi durante la cerimonia ufficiale di apertura di questa edizione. L’allerta anti-terrorismo è sempre stata alta in quesi mesi, e alla vigilia dei Giochi il ministro degli Esteri israeliano ha avvisato il suo omologo francese dei rischi per la delegazione dello Stato ebraico. «Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo gioioso evento», ha detto Israel Katz, «al momento abbiamo valutazioni sulla potenziale minaccia rappresentata da gruppi vicini all’Iran e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi». Un rischio che riguarda da vicino anche la delegazione italiana: gli azzurri saranno sulla stessa barca di Israele per ragioni alfabetiche. «Abbiamo tanta fiducia nei confronti del sistema di sicurezza francese che sarà un piacere stare sulla stessa barca con Israele», ha voluto rassicurare il ministro dello Sport Andrea Abodi.

