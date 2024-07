Temptation Island fa il triplo degli ascolti di Noos: la Rai costretta a sospendere il programma di Alberto Angela

Conoscenza contro trash. Vince il secondo: il pubblico televisivo, nelle ultime settimane, si è radunato in massa intorno ai falò di confronto del reality di Canale 5, mentre la divulgazione di Alberto Angela ha deluso dal punto di vista dell’audience. Così, Viale Mazzini ha deciso di sospendere la messa in onda della seconda edizione di Noos su Rai 1: il «viaggio nella conoscenza» si prende una pausa e lascia il passo al «viaggio nei sentimenti». La decisione era stata anticipata dal blog di Davide Maggio: «Rai 1 ha deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione di Noos, che sul fronte ascolti fatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno Temptation Island». Il programma delle reti Mediaset, condotto da Filippo Bisciglia – e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi -, è partito lo scorso 27 giugno con il 24,8% di share. L’ultimo appuntamento di Temptation è arrivato al 31,1%. Nelle stesse giornate, su Noos è convogliato il 13,6 e l’11,5% degli ascolti.

Angela: «Lavoriamo per la cultura»

La Rai, dopo le indiscrezioni, ha confermato la decisione di posticipare la messa in onda di Angela dopo le Olimpiadi e la finale del reality. E ha motivato così la scelta: «È stata presa, in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda, per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Angela. Non a caso Noos risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai, per riprendere le parole dello stesso Angela, continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Angela, in tutti i campi del sapere, continua». Anche il conduttore ha salutato il pubblico con un arrivederci sui social: «Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre. Vi aspetto, quindi, dal 22 agosto per riprendere il nostro viaggio nella conoscenza. Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura».

