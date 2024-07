L’incendio di questa nave non c’entra con gli Houthi

Una densa coltre di fumo si leva da una nave cargo. L’ennesima colpita dagli Houthi, sostengono diversi post sui social. Ma sbagliano, perché l’incendio di quella nave non c’entra con i ribelli yemeniti.

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Fanno fatica a capire che non si passa o si affonda

Il video mostra una nave in fiamme in mezzo al mare. Pur non menzionandolo esplicitamente, il post lascia intendere che l’incendio possa essere la conseguenza di un attacco degli Houthi. Tuttavia, così non è. Infatti, una ricerca immagini inversa rivela che la nave nel video non è stata attaccata dagli Houthi e non si trovava nemmeno nel Mar Rosso.

L’incendio non c’entra con gli Houthi

La stessa clip è stata pubblicata in un tweet (archiviato) della testata singalese Daily Mirror. Da lì si trae il contesto del video, che mostra la nave X-Press Pearl nel pieno dell’incendio che per 12 giorni ha divampato tra i container portando all’affondamento dell’imbarcazione. La X-Press Pearl era stata varata nel febbraio 2021. L’incendio scoppiò per cause interne alla porta container il 20 maggio dello stesso anno al largo della costa di Colombo, capitale dello Sri Lanka, e proseguì fino a che la nave non affondò, il 2 giugno, in quello che viene ricordato – riporta il Guardian – come uno dei più gravi disastri ecologici della storia del Paese.

Circola il video di un incendio su una nave cargo e qualcuno sostiene che sia stato causato da un attacco degli Houthi. In realtà, l’incendio è del 2021 e non c’entra con gli Houthi.

