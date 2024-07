La figlia di Elon Musk risponde al padre, lo sfogo di Vivian Jenna Wilson: «Padre assente e freddo. Mi tormentava perché mostravo tratti femminili»

Intervistato nel podcast di Jordan Peterson, Elon Musk aveva dichiarato che sua figlia transgender era stata «uccisa dalla cultura woke». Ma, ora, è Vivian Jenna Wilson, al telefono con la Nbc, a spiegare la sua versione dei fatti. «Se vuole mentire su di me in modo palese, a un pubblico di milioni di persone, non lascerò correre», ha detto. Nato come Xavier, a diciotto anni ha dichiarato pubblicamente di identificarsi con il genere femminile e di volersi far chiamare Vivian Jenna. Non solo, la 20enne ha anche rotto ogni rapporto con il padre, optando per il cognome della madre: non più Musk, dunque, ma Wilson.

«Assente, freddo e narcisista»

Nell’intervista alla testata americana, la giovane ha descritto il padre come «assente, freddo, veloce ad arrabbiarsi, poco attento e narcisista». Nonostante Musk avesse l’affidamento congiunto, raramente era presente nella vita dei 5 figli. Wilson ha, inoltre, sottolineato come da bambina è stata tormentata da Musk per aver provato a mostrare i suoi tratti femminili. L’imprenditore cercava in ogni modo di farla comportare come un uomo, spingendola a rendere la sua voce più profonda. «Ero in quarta elementare – racconta – Abbiamo fatto questo viaggio su strada che non sapevo fosse in realtà solo una pubblicità per una delle auto, non ricordo quale, e lui continuava a urlarmi contro in modo feroce perché avevo la voce troppo alta. È stato crudele».

«Sulla transizione Musk conosceva tutto»

Sulle accuse di Musk che, durante la conversazione di giovedì con Peterson, aveva detto di essere stato «ingannato» per firmare i documenti relativi ai trattamenti medici, Wilson smentisce tutto: «Ha letto i fogli due volte prima di firmare. Conosceva ogni effetto collaterale», ha detto nel colloquio, per poi sottolineare: «Sono un’adulta. Ho 20 anni. Non sono una bambina. La mia vita dovrebbe essere definita dalle mie scelte», ha concluso.

